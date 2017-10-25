Дизайнер фильма «Матрица» раскрыл тайну зеленого кода

Художник-постановщик легендарного фильма «Матрица» Саймон Уайтли рассказ, что скрывается в зеленом коде из иероглифов и цифр, который стал визитной карточкой франшизы.

По словам дизайнера, в зеленом коде зашифрован рецепт суши, который он взял из кулинарных книг своей японской супруги, сообщает CNET. При монтаже буквы перевернули вверх ногами, а также разбавили иероглифами кандзи, азбуки го-дзю-он и цифрами. «Без этого кода нет «Матрицы», – отметил Уайтли.

Первый фильм трилогии вышел на экраны в 1999 году. Лента, рассказывающая об иллюзорности мира, в котором живет человечество, стала культовой. Режиссерами выступили братья Ларри и Энди Вачовски, которые позже сменили пол и теперь известны в мировой киноиндустрии как сестры Лана и Лилли Вачовски.

Лос-Анджелес, Зоя Осколкова

Лос-Анджелес. Другие новости 24.10.17

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