Умер один из основателей рок-группы AC/DC

Умер австралийский музыкант, один из основателей рок-группы AC/DC Малькольм Янг.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в 1973 году Малькольм Янг и его младший брат Ангус основали группу, назвав ее аббревиатурой AC/DC (от англ. alternating current/direct current – переменный/постоянный ток). Братья Янг считаются одними из пионеров хард-рока и хеви-металла, хотя сами музыканты классифицировали свою музыку как рок-н-ролл.

Коллектив продал свыше 200 миллионов копий альбомов по всему миру. Самый успешный альбом «Back in Black» разошелся тиражом около 65 миллионов. В целом, AC/DC является самой успешной и известной рок-группой из Австралии и одной из популярнейших в мире.

Малькольм Янг прекратил выступать в составе группы в 2014 году – у него развилась деменция. Скончался он в возрасте 64 лет, менее чем на месяц пережив старшего брата Джорджа, бывшего продюсером AC/DC.

«С огромной самоотдачей и приверженностью он (Малькольм) был движущей силой группы, – говорится в заявлении на официальной странице группы в Facebook. – Он добивался совершенства как автор песен и гитарист».

Москва, Игорь Юров

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