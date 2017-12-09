Ушел из жизни Леонид Броневой

В субботу утром, 9 декабря, на 89 году ушел из жизни великий, любимый многими артист театра и кино, народный и заслуженный артист Леонид Сергеевич Броневой, сообщил директор московского театра «Ленком», где служил артист, Марк Варшавер.

«Сегодня в 7:30 скончался народный артист СССР Леонид Сергеевич Броневой», – приводит РИА «Новости» слова Варшавера. Прощание с артистом пройдет в «Ленкоме», время станет известно позднее. Дата и место похорон будут известны позже.

Леонид Сергеевич Броневой родился 17 декабря 1928 года в Киеве. Служил в «Ленкоме» с 1988 года, до этого на протяжении 26 лет был актером Московского драматического театра на Малой Бронной. Премьера в кино случилась в 1964 году.

Запомнившимися миллионам ролями Броневого стали: Мюллер в многосерийном фильме о советском разведчике «Семнадцать мгновений весны», Аркадий Велюров в «Покровских воротах». Зрителям он также запомнился работой в фильмах «Следствие ведут знатоки», «Тот самый Мюнхгаузен». Актер снялся почти в трех десятках телеспекталей.

Броневой является полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством».

Москва, Иван Гридин

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