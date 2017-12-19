В «Звездных войнах» мальчик из России сыграл джедая

Уроженец Кабардино-Балкарии Темирлан Блаев сыграл в очередной части франшизы «Звездные войны». 10-летний актер исполнил роль маленького джедая.

В фильме «Звездные войны: Последние джедаи» Темирлан сыграл раба, который ухаживает за фатирами – это ездовые животные, которые по сюжету участвуют в гонках в городе-казино Канто-Байт, сообщает «Афиша Daily».

Мальчика можно увидеть в самом финале картины. Ребенок выходил из барака и с помощью силы джедая притягивает к себе метлу.

По словам отца Темирлана, мальчик родился в Нальчике, затем его семья переехала в Великобританию. Участие маленького актера в популярной франшизе держали в секрете до последнего момента. Родители сомневались, что кадры с их сыном не вырежут при монтаже.

Лондон, Зоя Осколкова

Лондон. Другие новости 19.12.17

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