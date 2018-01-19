Красноярские полицейские посмотрят «Движение вверх» по приказу

Руководитель международной правозащитной организации «Агора» Павел Чиков опубликовал в своём телеграм-канале приказ начальника ГУ МВД РФ по Красноярскому краю генерал-майора полиции Александра Речицкого, в котором говорится, что полицейские должны сходить на просмотр кинофильма «Движение вверх» «в рамках проведения работы по патриотическому воспитанию».

Руководящим чинам полиции велено отчитаться о «проделанной работе» по воспитанию сотрудников к полудню 22 января.

Фото: Павел Чиков

В пресс-службе ГУ МВД РФ по Красноярскому краю сообщили, что первые лица главка и начальники территориальных органов внутренних дел края уже посмотрели «Движение вверх» во время вечернего показа. «После фильма руководители районных отделов полиции делились положительными впечатлениями и сошлись во мнении, что работа полицейских во многом схожа со спортом, когда в ответственный момент нужно собрать все силы и добиться необходимого результата», – говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что Минкульт перенес премьеры двух иностранных фильмов, чтобы они не конкурировали с российскими лентами «Скиф» и «Движение вверх».

Красноярск, Иван Гридин

Красноярск. Другие новости 19.01.18

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