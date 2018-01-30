Ван Дамм вернется на большие экраны вместе с Тайсоном – в собственной вариации «Неудержимых» (ВИДЕО)

В широкий прокат выходит новый фильм с Жаном Клодом Ван Даммом, где он по типу «Неудержимых» Сильвестра Сталлоне собрал старую гвардию.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 22 февраля в отечественный прокат выходит фильм «Кикбоксер возвращается». В нем снялись Ален Мусси, Кристофер Ламберт, Жан-Клод Ван Дамм, Майк Тайсон, Роналдиньо и Хафтор Бьёрнсон (играл Гору в «Игре престолов»).

Перевел и озвучил картину Андрей Гаврилов – легендарный переводчик боевиков начала девяностых. Именно он переводил оригинальный «Кикбоксер» 1989 года. А среди более юного поколения известен мемом из художественного фильма «Кровь и бетон: История любви» – сообщает портал Мeduza.

Кикбоксер возвращается. Трейлер

Лос-Анджелес, служба информации

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