Музыкант Борис Гребенщиков попал в реанимацию в Петербурге

Лидер группы «Аквариум» Борис Гребенщиков госпитализирован в реанимацию одной из больниц Санкт-Петербурга. По данным СМИ, у 64-летнего рок-музыканта диагностирована пневмония.

«Борис в реанимации. У него воспаление легких. Других подробностей пока не знаю», – сообщил художник, один из организаторов движения «Митьки» Виктор Тихомиров в комментарии телеканалу 78.ru.

Ранее в петербургских СМИ сообщалось, что Гребенщиков попал в больницу из-за проблем с сердцем, возникшими после шунтирования, проведенного рок-исполнителю в Германии в 2009 году. Однако на официальной странице музыканта в твиттере эту информацию опровергли.

«Борис сильно простудился, как и многие этой зимой. Просим не беспокоить семью и группу, а просто пожелать Борису скорейшего восстановления», – говорится в сообщении.

Директор группы Максим Ланде призвал журналистов не выходить за рамки приличий и не пытаться выяснить подробности болезни Гребенщикова. «Если кого-то действительно волнует известие о том, что кто-то заболел, то самый лучший способ действия – это помолиться о здравии, сходить в храм, поставить свечку», – сказал он в комментарии радиостанции «Говорит Москва».

Отметим, что 16 марта «Аквариум» должен выступать в Петербурге, 18 марта – в Москве. Концерты пока не отменены.

Санкт-Петербург, служба информации РИА «Новый День»

Санкт-Петербург. Другие новости 03.03.18

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