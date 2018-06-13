Определены лучшие мультфильмы всех времен

Американская газета USA Today составила рейтинг лучших мультфильмов в истории. По версии издания, самым-самым признана «Могила светлячков» режиссера Исао Такахаты, снятая в 1988 году по одноименному роману Акиюки Носаки, передает Infox.ru.

Второе место рейтинга занял 3D-мультфильм «Головоломка» студии Pixar. Он вышел на экраны в 2015 году. На третьей строчке – анимационный фильм «История игрушек: Большой побег», который выпустила Pixar в 2010 году.

В топ-10 также включены аниме «Унесенные призраками», «Твое имя», «Мой сосед Тоторо», а также мультфильмы «Валл-И», «Песнь моря» и «Тайна Коко», а также фильм с анимированным героем «Приключения Паддингтона – 2».

Рейтинг был составлен на основании оценок посетителей сайтов IMDb и Rotten Tomatoes с учетом оценок кинокритиков.

Вашингтон, служба информации РИА «Новый День»

Вашингтон. Другие новости 13.06.18

Украинская блогосфера отозвалась ликующим рёвом на кратковременный блэкаут в Крыму. / Слухи о смерти Говорухина преувеличены. Режиссер госпитализирован. / Итоги недели – все самое интересное по версии «Нового Дня» (ФОТО, ВИДЕО). Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»