Рак унес жизнь народного артиста из «Морозко» и «Улиц разбитых фонарей»

Красноярский драматический театр имени А.С. Пушкина сообщил о кончине заслуженного артиста России Владимира Жуковского, в котором актер проработал 40 лет. Артисту было 74 года.

«С глубочайшим прискорбием сообщаем, что 17 июля нас навсегда покинул Владислав Яковлевич Жуковский», – говорится в сообщении на официальном сайте драмтеатра. Прощание с актером состоится 20 июля с 12:00 до 14:00 в здании театра. По данным СМИ, Жуковский скончался от онкологического заболевания, от которого страдал последние годы.

Артист известен телезрителям по лентам «Морозко», «Емельян Пугачев» и «Улицы разбитых фонарей 4». Дебютировал в кино в 1964 году, сыграв роль разбойника в «Морозко».

На театральной сцене Жуковский создал яркие образы Симеонова-Пищика в «Вишневом саду», Кощея («Иван-царевич»), Глупого короля («Бременские музыканты»), Хлынова («Горячее сердце»), Караулова («Чужой ребенок»), играл и в других постановках театра.

Жуковский также преподавал на театральном факультете Красноярского института культуры, трижды избирался депутатом Красноярского горсовета, был депутатом областного парламента.

Красноярск, служба информации РИА «Новый День»

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