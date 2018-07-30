Выбраны сценаристы для сериала «Властелин колец»

Сценарий для сериала «Властелин колец» по мотивам серии культовых книг американского писателя Джона Толкиена напишут авторы перезапущенной части «Звездного пути 4». Об этом пишет The Wrap.

Отмечается, что компания Amazon, которая в ноябре 2017 года анонсировала выход нового сериала, остановила свой выбор на Джоне Д. Пэйне и Патрике Маккейне, ранее работавших над сериалом «Звездный путь».

«Богатый и сложный мир, созданный Джоном Толкиеном, полон величия, любви, мудрости. Мы чувствуем себя, как Фродо, отправляющийся в путь из Шира. Нам доверили ответственное дело – и это начало путешествия всей нашей жизни», – заявили они в совместном обращении.

Известно, что новый сериал расскажет истории, которые происходили в Средиземье до событий, описанных в знаменитой трилогии. Amazon уже сообщил о том, что, скорее всего, будет выпущено несколько сезонов.

Ранее сообщалось, что бюджет проекта составит около $1 млрд. Главным героем сериала «Властелин колец» станет молодой Арагорн – будущий король Воссоединенного королевства.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 30.07.18

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