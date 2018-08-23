Хью Лори снимется в космическом комедийном сериале для HBO

Британский актер Хью Лори, получивший всемирную известность благодаря роли доктора Хауса в одноименном сериале, согласился принять участие в съемках пилотного эпизода комедийного сериала о космосе «Авеню 5», пишет The Hollywood Reporter.

Режиссером и исполнительным продюсером в данном проекте выступит шотландский сатирик и телережиссер Армандо Ианнуччи. Он также является создателем американского комедийного сериала «Вице-президент», седьмой и последний сезон которого выйдет в 2019 году.

«Авеню 5» – «космическая комедия», действие которой происходит в будущем. Отмечается, что Лори исполнит роль капитана Райана Кларка. На сегодняшний день телесеть HBO заказала у Ианнуччи съемки пилотного эпизода, а также попросила предоставить черновую версию сценария для последующих серий.

Лондон, Иван Гридин

Лондон. Другие новости 23.08.18

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