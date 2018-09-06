Ученые поставили диагноз Моне Лизе, объясняющий ее таинственную улыбку

Американские ученые считают, что Лиза Герардини, чей портрет написал Леонардо да Винчи, страдала от заболевания щитовидной железы. Этим и объясняется ее таинственная улыбка, секрет которой пытаются разгадать несколько столетий.

По словам специалистов Гарвардского клинического и междисциплинарного центра и Калифорнийского университета в Санта-Барбаре, у Моны Лизы был гипотиреоз – недостаток гормонов щитовидной железы. Для женщин этот недуг характеризуется слабостью лицевых мышц, в результате на лице образуется легкая полуулыбка.

Эксперты указывают и на другие признаки гипотиреоза у Моны Лизы – желтоватый оттенок кожи, припухшие кисти, небольшой зоб и редеющие волосы, передает RT. «Во многом именно характерные признаки болезни придают этому шедевру его таинственность и шарм», – отмечают авторы исследования.

В пользу этой теории говорит тот факт, что гипотиреоз может наблюдаться у женщин после беременности. Историки считают, что купец Франческо дель Джокондо заказал у да Винчи портрет своей жены как раз в честь рождения сына.

Кроме того, недостаточность тиреоидных гормонов объясняется растительной диетой итальянок эпохи Возрождения. Ученые нашли признаки характерные для этого заболевания и у персонажей картин других художников.

В свою очередь медики призывают не торопиться с выводами. На сегодняшний день Моне Лизе поставили более десятка всевозможных диагнозов. Однако картина – это не фотография в высоком разрешении, где можно все детально разглядеть. К тому же, некоторые особенности моды того времени, например, отсутствие бровей, могут говорить не о признаках некоего заболевания, а лишь о том, что знатная флорентийка попросту хотела быть в тренде.

Париж, Служба информации РИА «Новый День»

Париж. Другие новости 06.09.18

Певица Юлия Самойлова готова уехать в Европу навсегда. / Жена Медведева зажигает под хиты Сердючки: «весело и с песнями подняли пенсионный возраст», язвят соцсети (ВИДЕО). / Кобзон в бронзе: Церетели выполнит завещание знаменитого певца. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»