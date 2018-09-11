72-летний Сталлоне рассказал о съемках пятой части боевика «Рэмбо»

Голливудский актер, режиссер и продюсер 72-летний Сильвестр Сталлоне заявил о скором начале съемок пятой части франшизы «Рэмбо» о ветеране Вьетнамской войны, которого он играет уже почти 40 лет. «Приступаю скоро и очень взволнован… Мир, возможно, меняется, но не он. Ничто не закончено!" – написал Сталлоне в Instagram, опубликовав фото своего главного персонажа.

Ранее стало известно, что начало съемок намечено на сентябрь, пишет издание Deadline. Продюсером ленты в этот раз, как и при съемках предыдущей части «Рэмбо», выступил Ави Лернер.

Пятая часть будет начинаться с похищения любимой дочери одного из друзей Рэмбо. Сам Джон Рэмбо бросает свою работу на ферме и отправляется в Мексику спасать дочку друга. Вскоре после пересечения границы главный герой вступает в противостояние с одним из самых жестоких преступных картелей.

Напомним, первый фильм франшизы про ветерана войны во Вьетнаме под названием «Рэмбо: Первая кровь» увидел свет в 1982 году, Сталлоне тогда было 36 лет. После этого вышло еще три фильма в 1985, 1988 и 2008 годах.

Лос-Анджелес, Иван Гридин

Лос-Анджелес. Другие новости 11.09.18

Ямальский депутат похвасталась фото с цыганами и губернатором. / Коляда готов вести репетиции по «Скайпу», если попадет в колонию. Стартовал процесс по делу о ДТП с участием драматурга (ВИДЕО). / Певица Легкоступова и глава Феодосии не сошлись во взглядах на местную культуру. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»