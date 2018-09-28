«Рыжая осень» под флагом МакДонаха

Первого октября в Перми начнется Третий международный театральный фестиваль, который посвящен творчеству знаменитого ирландского драматурга Марина МакДонаха. Как передает корреспондент РИА «Новый День», накануне этого события – организатор форума театр «У Моста» в день своего 30-летия снова собирает всех рыжеволосых пермяков на праздник в своем ирландском дворике.

В программе «рыжего праздника» ирландские танцы и конкурс на самого рыжего зрителя фестиваля МакДонаха (выигрыш – бесплатный билет!), веселые песни и дефиле котов-актеров под волшебный ирландский напиток. Организаторы обещают, что каждый участник действа получит памятную наклейку.

Стоит отметить, что первый рыжий праздник прошел в Перми в преддверии второго фестиваля МакДонаха в 2016 году – больше 200 «рыжиков» и их друзей тогда прекрасно встретили фестиваль под ирландскую музыку. Тогда была определена победительница – «самая рыжая из рыжих», которая получила волшебный билет на любой спектакль фестиваля МакДонаха.

Театр «У Моста» приглашает всех рыжих и еще не рыжих, которые еще могут успеть краску, на веселый пролог Третьего фестиваля МакДонаха в 16 часов 30 сентября в ирландском дворике театра «У Моста» по адресу Пермь, ул. Куйбышева, 11.

Третий Международный фестиваль Мартина МакДонаха пройдет в Перми с 1 по 7 октября. В программе – новые знаменитые участники из Чехии, Румынии, Венгрии, Грузии, Македонии, Ирана, Молдовы, Боснии, Казахстана и нескольких российских городов.

Пермь, служба информации РИА «Новый День»

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