Ушел из жизни человек-легенда Шарль Азнавур (ФОТО)

Ушел из жизни легендарный французский певец, поэт, композитор и актер Шарль Азнавур.

Знаменитому артисту было 94 года. О его кончине сообщает агентство France Press со ссылкой на представителя музыканта. Шансонье скончался в своем доме в местечке Альпий на юго-востоке Франции. Причина смерти певца не уточняется.

Стоит отметить, что неделю назад Азнавур заявлял, что хочет возобновить концертную деятельность.

За свою карьеру артист сочинил и записал около 1300 песен, сыграл в десятках фильмах. Его диски разошлись общим тиражом более 190 млн экземпляров.

В 1998 году журнал Time и CNN назвали Азнавура лучшим эстрадным исполнителем XX века. Годом ранее артист получил премию «Сезар» за заслуги перед кинематографом, а спустя десять лет – звезду на голливудской Аллее славы.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 01.10.18

СМИ: Звезда «Интернов» сбежал с АЗС, не заплатив за бензин (ФОТО). / Австрийская телекомпания снимет свадьбу в Крыму. / В Екатеринбурге впервые покажут документальные фильмы из горячих точек Украины. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»