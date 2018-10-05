«Сиротливый Запад» покорил Пермь

Третий Международный театральный фестиваль, который посвящен творчеству знаменитого ирландского драматурга Марина МакДонаха, подошел к своему экватору. Как отмечают организаторы, самой популярной постановкой пока признан знаменитый «Сиротливый Запад», где в истории двух братьев так близко от желания убить друг друга до желания спасти мир, в интерпретации разных театральных трупп.

«Сиротливый Запад» режиссера и создателя уникального авторского театра «С Улицы Роз» из Молдавии Юрия Хармелина первым открыл фестиваль МакДонаха, задав тон всей «ирландской неделе». МакДонаховские герои получились ожесточившимися постаревшими детьми, поэтому в сценографии дом братьев выглядит словно стареющий вместе со своими хозяевами «штабик» из их детства, в углах которого они, как и в детстве, прячут друг от друга чипсы и фотографии полюбившихся девчонок. Как будто их представления о мире и том, как он устроен, так и остались на уровне «штабика», вот только они совсем не знают, что с этим делать, да и надо ли. Поэтому после очередной драки, чуть не закончившейся убийством брата и обожжёнными руками отца Уэлша, брат Коулмэн, остыв, недоумённо сказал Вэлину: «И чего он так? Драка – это же обратная сторона любви».

В постановке «Запада» от Шадринского Драматическоо театра братья Вален (Михаил Ворошинин) и Коулмен (Иван Карпов) готовы поубивать друг друга при первой же возможности. Все, что их тревожит – это они сами. Им наплевать на смерть своего отца, наплевать на только что утопившегося знакомого. Братьям важна сиюминутная выгода – имущественная, моральная, физическая. Лишь отец Уэлш (Валерий Мазурин) пытается достучаться до братьев, кажется – он один здесь живет настоящими человеческими отношениями. Но его голос отчаяния никто не слышит.

На сцене Колмен предстал заикающимся, неуверенным и совершенно не привлекательным мужчиной, который самоутверждается за счет выдуманных небылиц и псевдосамоуверенности. Вален – не лучше своего брата. Неуклюжий мужчина, пытающийся прибрать всё к рукам. Интересной задумкой этого театра стал берег, который являлся краем сцены. А зрительный зал удивительным образом превратился в озеро. Поэтому герои часто смотрели на публику, что обостряло сопереживание зала. Именно сидя на этом берегу и вспоминая утопившегося отца Уэлша, братья решают, что пора прекратить ссоры. Но возможно ли навсегда примирить братьев? Или они так и будут по-детски жить обидами? Вопрос остается открытым.

Грузинский спектакль по «Сиротливому Западу» стал точно одним из самых ярких на фестивале. Русский зритель первым увидел работу грузинского «Открытого театра», которую создали актёры и режиссёр из четырех разных театров Тбилиси. Спектакль «Сиротливый запад» поставили специально для третьего сезона фестиваля Мартина МакДонаха, именно с этой постановки начинается жизнь самого молодого грузинского театра – «Открытого театра», – который создал ученик выдающегося грузинского режиссёра Автандила Варсимашвили.

Братья Коулмэн и Вэлин в грузинской постановке не жалкие, забитые, зацикленные и с мутными от ненависти глазами, но очень живые, игривые, открытые. И, наверное, самая поразительная их черта, которая раскрылась в этой постановке – они хотят счастья. Пусть не очень умеют его хотеть, но невероятно хотят. И Вахтанг Николава вместе со своей труппой смогли рассмотреть такое совсем неожиданное желание в человеке, который убил своего отца и постоянно в ссорах и драках с братом, что он тоже может хотеть счастья. И это не выглядит жутким. Вопрос о том, насколько это реально – жить в мире, созданном неповзрослевшими детьми, оставаясь человеком? И чего это будет стоить? И где оно, счастье?

Национальному театру Республики Сербской удалось создать в своей версии «Запада» очень теплую атмосферу на сцене. Прямо удивительно – будто все, и правда, происходит в Боснии и Герцеговине. Братья Вален и Коулмен – они счастливы. Не жутко, а просто счастливы, потому что живы, потому что до сих пор дети в душе и, наверное, по ещё каким-то невероятным причинам. И это сочетание такой легкости и любви к жизни, пусть и так неказисто и разрушительно выражаемой, правда потрясает, когда оно вдруг переворачивается, а за брызжущим весельем – неосознаваемая и невыносимая тяжесть после убийства своего же отца во вдруг окаменевшем лице брата.

Актёр Данило Керкез, исполняет роль Валена: «Главная тема спектакля – прощение. Мы не способы простить друг друга. Это то, что Белинда (режиссёр), наверное, хотела поставить на первый план – эмпатию между двумя людьми вне зависимости от всех болезней и трудностей. А нам сейчас недостаёт чуткости, той же эмпатии – мы не в форме сейчас в этом плане. Мы не умеем по-настоящему прощать, нас этому не учат, и поэтому у нас не получается быть счастливыми».

Это пока первая постановка на фестивале, где согласно трактовке режиссёра, которую мы в итоге видим на сцене, отец Уэлш и братья не то что разные или не понимают друг друга – они живут в разных реальностях. Более того, только отец Уэлш живёт в какой-то своей. Законы «детского мира» оказываются слишком жестокими для отца Уэлша, а жертва его остаётся не только не понятной братьями, но и сожженной, потому что в этом нет трагедии. Это жизнь, и её не измерить даже Библией, а тем более одному священнику.

Вне конкурса

Самая идея фестиваля-лаборатории, созданного художественным руководителем пермского театра «У Моста», заслуженным артистом России Сергеем Федотовым – уникальна. И хозяева фестиваля щедро делятся наработанным с гостями. Их «Сиротливый Запад» восхитил публику и жюри, хотя эта постановка была во внеконкурсной программе фестиваля и ранее была номинантом Национальной премии «Золотая маска».

Поиск пути к сердцу зрителя начинается уже со сценографии – она очень психологична и чуть ли не документальна: разрушенный и разоренный быт как проявление сути разрушенной семьи – в том, как она обживает свой дом. Именно сценография, дом Коулмэна и Вэлина – первое, что поражает зрителя: как будто ещё до того, как они забегут с дождливой улицы в комнату – уже всё ясно про хозяев. Неизбежность и предрешённость этой истории как будто закольцовывается как раз с теми первыми минутами, создавая ощущение рока, которого не видят сами герои: повсюду пыль, кучки мусора, тяжелый и тусклый свет единственной лампочки в комнате.

Зритель через чувство затхлого и душного воздуха их дома; резкий запах горелой пластмассы, после того, как Коулмэн сплавил в плите фигурки святых Вэлина; после выбивающихся в свете рампы взрывов пыли при драках героев, уже на уровне своих ощущений максимально включается в происходящее на сцене. Он так же как братья чувствует все эти запахи, и замечает то, чего не могут заметить братья.

Сами братья Коулмэн (в исполнении Владимира Ильина) и Вэлин (в исполнении Василия Скиданова) так сыграны и вписаны в контекст, что сливаются в одно целое. Даже одеты они совершенно одинаково: незамысловатый поношенный брючный костюм на подтяжках, бесцветная рубашка и свитер. Разве что размеры разные, да и Вэлин более горяч, но тут скорее сыграло уже психологическое распределение ролей в их крепком и многолетнем союзе. Все герои спектакля будто вписаны в какую-то систему, которая предопределяет каждое их решение, но вот только они не способны этого заметить.

Визуальные и художественные решения только ещё больше подчёркивают инфантильность как одну из ключевых черт героев мира МакДонаха: да, мы можем понять, что навсегда остаёмся детьми, но что делать дальше с этим пониманием и какой он, на самом деле, это детский мир, которые создают «взрослые»? Как так случилось, что «взрослые» – это мы. Это, наверное, один из главных вопросов, который задаёт своему зрителю этот спектакль.

В оставшиеся три фестивальных дня еще две версии знаменитого «Запада» удастся посмотреть счастливчикам. И это – шанс заглянуть в глубины своей души. Вместе с МакДонахом.

Пермь, служба информации РИА «Новый День»

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