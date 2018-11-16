Японец нашел утерянный более 70 лет назад мультфильм Уолта Диснея

Житель Японии обнаружил одну из первых работ мультипликатора Уолта Диснея. Картина с кроликом Освальдом в главной роли считалась потерянной более 70 лет.

Как сообщает ВВС, мультфильм Neck'n'Neck хранился у Ясуши Ватанабэ, который является поклонником Диснея на протяжении многих лет. Японец узнал, что мультфильм считается потерянным после прочтения книги Дэвида Боссерта «Счастливый кролик Освальд: В поисках утерянных мультфильмов Диснея».

«Архив Уолта Диснея» в США подтвердил подлинность картины. «Мы были очень рады узнать, что копия утерянного фильма существует», – сообщила директор архива Беки Клайн.

Мультик продолжительностью две минуты повествует о собаке-полицейском, которая на мотоцикле преследует кролика Освальда и его подругу.

В настоящее время Neck'n'Neck находится в фильмотеке Kobe Planet Film Archive в префектуре Хиого.

Персонаж кролик Освальд был придуман аниматорами Уолтом Диснеем и Абом Айверксом в 1927 году. Это был первый анимационный персонаж Диснея, Микки Маус появился несколько позже.

Токио, Служба информации РИА «Новый День»

Токио. Другие новости 16.11.18

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