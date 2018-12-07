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Пятница, 7 декабря 2018, 16:23 мск

Новости Культура

Известный британский актер украсил обложку украинского учебника по литературе

Фото: Reuters

На Украине выпустили учебник по зарубежной литературе, на обложке которого изображен известный британский актер кино и театра Бенедикт Камбербэтч. Таким образом авторы книги хотят привлечь внимание подростков к чтению.

Учебник предназначен для школьников 10 класса, его выпустило киевское издательство «Грамота». В правом нижнем углу обложки видно Камбербэтча в образе принца Датского. Учебник имеет гриф «Рекомендовано Министерством образования и науки Украины».

Фото с сайта издательства «Грамота»

Как рассказала BBC News Украина один из авторов учебника доктор филологических наук Ольга Николенко, изображение известного актера на обложке появилось не случайно. «Мы хотели, чтобы это произведение заинтересовало современных учеников не только классическими переводами, но и современными воплощениями в кино и театре», – отметила автор.

Киев, Служба информации РИА «Новый День»

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