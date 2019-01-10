В Великобритании кот расцарапал картину XVII века

Домашний питомец британского искусствоведа Бендона Гросвенора испортил картину XVII века, которая оценивается в 5 тысяч фунтов стерлингов. Об этом сообщает The Telegraph.

Коллекционер приобрел картину авторства Джона Майкла Райта три года назад. На полотне выступил конденсат, когда Гросвенор убирал жидкость, кот внезапно запрыгнул на картину и расцарапал ее когтями.

«Катастрофа, – возмутился хозяин животного. – Я купил эту картину, потому что она была в отличном состоянии, с оригинальной глазурью и удивительно сохранившимися деталями».

По словам эксперта, восстановление полотна обойдется в сумму, соизмеримую со стоимостью всей картины. Впрочем, Гросвенор рад тому, что питомец испортил лишь часть, где изображена одежда, и не затронул лица. «[Кот] не фанат Джона Райта и ни о чем не сожалеет», – шутит искусствовед.

Лондон, Служба информации РИА «Новый День»

Лондон. Другие новости 10.01.19

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