Нашумевший фильм Алексея Красовского «Праздник» удалили с YouTube

Фильм Алексея Красовского «Праздник» удалили с YouTube – об этом сообщил сам режиссер.

Напомним, картина вызвала неоднозначную реакцию: многие известные личности осудили фильм еще до окончания работы. Сын актера Михаила Боярского, депутат Госдумы Сергей Боярский назвал его кощунством, а секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак потребовал от министра культуры Владимира Мединского не выдавать картине прокатное удостоверение.

В центре истории семья ученого, находящегося на спецобеспечении. Накануне нового, 1942 года, НКВД забирает кухарку семьи. События разворачиваются 31 декабря 1941 года: в доме есть продукты, но их некому приготовить. И тут появляются неожиданные гости.

Премьера состоялась в Интернете 3 января, за 2,5 недели «Праздник» набрал на YouTube миллион просмотров.

Сегодня Алексей Красовский сообщил, что на YouTube фильм удалили, не объяснив причин.

Режиссер заявил, что пока не будет перезаливать «Праздник» на этот канал, так как хочет дождаться внятного ответа «от живых людей на канале». Для новой публикации фильма он, возможно, выберет другую площадку.

P.S. После того, как СМИ начали писать об удалении фильма, картину снова открыли для просмотра.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 18.01.19

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