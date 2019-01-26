Скончался автор музыки к «Шербурским зонтикам» Мишель Легран

В Париже минувшей ночью ушел из жизни известный французский композитор, пианист, дирижер и певец Мишель Легран. Об этом сообщают французские СМИ со ссылкой на представителя композитора. Музыканту было 86 лет.

Мишель Легран является автором более 200 песен к кинофильмам и телевизионным лентам. Одной из самых известных его работ стала музыка к фильму «Шербурские зонтики» (1964). Композитор записал более 100 альбомов. Он работал с Фрэнком Синатрой, Шарлем Азнавуром и Барбарой Стрейзанд.

Легран – трижды лауреат кинопремии «Оскар». Престижную награду он получил в 1968, 1971 и 1983 годах. Композитор также является обладателем пяти премий «Грэмми» и одного «Золотого глобуса».

Париж, служба информации РИА «Новый День»

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