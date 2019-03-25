В США умер создатель знаменитых фильмов ужасов

В Лос-Анджелесе на 78-м году жизни умер режиссер сценарист фильмов ужасов Ларри Коэн, известный по таким картинам, как «Маньяк-полицейский», пишет портал iReactor.

Как сообщается, Коэн умер в окружении близких и родных. Причина его смерти пока не уточняется.

Коэн с детства увлекался кинематографом. В 1963 году Коэн получил необходимую специальность в Городском колледже в Нью-Йорке. Его карьера началась с канала NBC, а потом он стал писать сценарии для сериалов. Среди его выдающихся работ такие киноленты, как «Беглец» и «Защитники». В 70-е и 80-е годы он получил признание, благодаря сюжетам для фильмов-ужасов.

Лос-Анджелес, служба информации РИА «Новый День»

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