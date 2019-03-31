СМИ: В ОАЭ бесследно исчезла картина Леонардо да Винчи

В Абу-Даби пропала картина кисти Леонардо да Винчи «Спаситель мира». Полотно ранее было продано частному коллекционеру за рекордную для произведений искусства сумму.

По данным New York Times, еще в сентябре прошлого года филиал Лувра в столице ОАЭ отменил презентацию картины. При этом официального объяснения от департамента культуры и туризма Абу-Даби не последовало. По словам источника издания, у работников филиала нет информации о местонахождении полотна.

В Париже также не смогли сказать, где находится «Спаситель мира». Впрочем, руководство Лувра надеется, что картину удастся найти к 500-летию со дня смерти Леонардо да Винчи.

Стоит отметить, что «Спаситель мира» долгое время считался утерянным. В 2017 году картина была продана за рекордную сумму в 450 млн долларов. Новый владелец – саудовский принц Бадр бен Абдулла бен Мухаммед бен Фархан Аль Сауд.

Абу-Даби, Служба информации РИА «Новый День»

Абу-Даби. Другие новости 29.03.19

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