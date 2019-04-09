В США умер известный киноактер

В Лос-Анджелесе на 85-м году жизни скончался известный киноактер Сеймур Кассел, передает iReactor со ссылкой на Variety. По данным здания, артист продолжительное время страдал болезнью Альцгеймера.

Впервые на киноэкранах Кассел появился в фильме Джона Кассаветиса «Тени». Роль в кинофильме «Лица» принесла ему номинацию на «Оскар» в категории лучшая мужская роль второго плана.

Кэссел снялся в более чем 190 фильмах. Он также известен по сериалам «Беглец», «Бэтмен», «Захватчики», «Лига справедливости: Без границ», «Правосудие Бёрка», «Скорая помощь» и «ФБР».

Лос-Анджелес, служба информации РИА «Новый День»

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