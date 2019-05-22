«Много выкрутасов и особенностей»: директор Эрмитажа высказался о современном искусстве

По мнению директора Эрмитажа Михаила Пиотровского, современного искусства не существует. Такое заявление он сделал на открывшейся в Венеции международной арт-биеннале.

«Я вообще считаю, что современного искусства не существует. Есть искусство сегодняшнего дня, которое останется или не останется в истории. А из того, что остается, выстраивается прямая линия истории искусства», – цитируют Пиотровского «Известия».

При этом глава Эрмитажа напомнил, что музей курирует российский павильон «на выставке современного искусства, где много своих выкрутасов и особенностей». Эрмитаж впервые участвует как главный герой, а не просто как хранитель или создатель вещей.

«Рассказываем, что, во-первых, все искусство, когда бы оно ни было создано, это часть одной большой истории искусства, а во-вторых, классическое искусство намного больше созвучно современности, чем то, что создается как бы на злобу дня», – отметил Пиотровский.

Директор Эрмитажа призвал российские музеи опекать современное искусство, так как ему сейчас «сложно существовать» в России.

Санкт-Петербург, Служба информации РИА «Новый День»

Санкт-Петербург. Другие новости 22.05.19

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