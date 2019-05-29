Суп «Том Ям» с креветками включат в список мирового культурного наследия

Власти Таиланда хотят внести суп «Том Ям» в список мирового материального культурного наследия. Это первая попытка использования кулинарии в целях расширения присутствия королевства в списке ЮНЕСКО.

Правительство Таиланда проведет публичные слушания, на которых выступят представители образовательных институтов и ассоциаций тайских кулинаров. Собранные сведения будут представлены в ЮНЕСКО до 31 марта 2020 года, пишет Bangkok Post.

Таиланда давно пытается расширить свое присутствие в списке мирового материального культурного наследия. Однако это первая попытка использовать для такой цели кулинарию.

Примечательно, что Том Ям не является уникальным тайским супом, его готовят во многих государствах, а в Лаосе он и вовсе считает национальным блюдом. В названии «Том» означает кипятить, а «Ям» – острый салат, что представляет собой способ приготовления и оставляет простор для фантазии при добавлении ингредиентов.

Бангкок, Служба информации РИА «Новый День»

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