Турист без труда взломал сейф, который оставался закрытым 40 лет

В Канаде турист случайно открыл сейф, который не могли взломать на протяжении 40 лет. Об этом сообщает телеканал CNN.

Таинственный сейф хранился в подвале музея Vermilion в канадской Альберте. К вскрытию сейфа привлекали кузнецов, представителей компании-производителя, а также обычных посетителей. Но все тщетно, пока не явился турист, который попросил доступ к сейфу, несмотря на то, что музей уже был закрыт.

Мужчина приложил ухо к сейфу, а затем набрал комбинацию 20-40-60 на 60-значном циферблате, после чего, к удивлению присутствующих, сейф открылся.

Внутри оказались документы, несколько чеков и блокнот официантки. Бумаги датируются 1977-1978 годами. Известно, что сейф принадлежал отелю Brunswick, а после его закрытия перешел в собственность музея.

Оттава, Служба информации РИА «Новый День»

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