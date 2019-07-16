Фредди Крюгер вернется на большие экраны

Главный герой фильма «Кошмар на улице Вязов» Фредди Крюгер может вернуться на большие экраны. О желании снять ремейк одного из самых известных ужастиков заявил французский режиссер Александр Ажа.

Ажа специализируется на хоррорах, среди его работ – Рога», «Зеркала», «Пираньи 3D» и также «У холмов есть глаза». Режиссер заявил, что серия картин «Кошмар на улице Вязов» оказала на него огромное влияние в детстве. По этой причине кинодеятель готов взяться за ремейк.

Первый фильм «Кошмар на улице Вязов» вышел на экраны 35 лет назад. Серия включает в себя девять картин, а также ремейк оригинального фильма и сериал. Главный герой саги – серийный убийца Фредди Крюгер, расправляющийся со своими жертвами ужасающими лезвиями на руке.

Париж, Служба информации РИА «Новый День»

Париж. Другие новости 16.07.19

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