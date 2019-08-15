Брат Джулии Робертс захотел стать гражданином России

Голливудский актер Эрик Робертс задумался о получении российского гражданства. Он заявил об этом на международном турниру по боевому самбо в Сочи.

Робертс уже бывал в России в 2002 году. Тогда он стал почетным гостем фестиваля «Кинотавр». В этот раз актер посетил турнир «Платформа S-70». Робертс сам является обладателем черного пояса по тхэквондо, передает РИА «Новости».

«Я очень люблю боевые искусства, бойцов, и поэтому я приехал в Россию, чтобы увидеть прекрасный вечер поединков. Я хочу получить второе гражданство, и оно будет российское. Россия – это очень романтично. Она напоминает мне Америку. Мы все любим свою страну. В каждой стране своя прекрасная жизнь», – сказал актер.

Эрик Робертс сыграл более чем в 400 фильмах и сериалах. Его номинировали на премии «Оскар» и «Золотой глобус». Он приходится старшим братом кинозвезде Джулии Робертс.

Ранее российское гражданство получили знаменитости киноиндустрии и спорта, среди которых Стивен Сигал, Жерар Депардье, Рой Джонс-младший, Джеффри Монсон и Виктор Ан.

Лос-Анджелес, Служба информации РИА «Новый День»

Лос-Анджелес. Другие новости 15.08.19

В Кургане сделают самого большого воздушного змея. / США научат украинских документалистов снимать фильмы о «российской агрессии». / Губернатор Моор готов профинансировать сохранение бани, которую сам предлагал снести. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»