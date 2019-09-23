«Дом со львом»: в Саратовской области оживает история

В селе Поповка в Хвалынском районе Саратовской области в ноябре торжественно откроется отреставрированный ставший уже знаменитым «Дом со львом». Эту старинную избушку в начале прошлого века расписал библейскими сюжетами неизвестный художник.

Рисунки, которыми украшены стены и потолки двухкомнатного домика – глазастый улыбающийся лев, забавные гуси, ангел в женском обличье, херувимы и волшебные цветы, теперь уже невидимый бык – сначала заинтересовали студентов-реставраторов, а потом петербурженку (а теперь москвичку) Юлию Терехову, которая купила уникальный дом, чтобы спасти его от уничтожения, а затем организовала его реконструкцию.

Средства на реконструкцию собирали на Планете.ру, фандрайзили, искали спонсоров и гранты, а в сентябре снова собрали волонтерский лагерь для завершения реставрационных работ и покраски «лица» дома.

Фото из личного архива Алены Август

История «Дома со львом» – это несколько волонтерских лагерей, когда в маленькую Поповку приезжали добровольцы со всей большой страны восстанавливать этот дом с расписанными неизвестным мастером стенами.

Про уникальный дом известно, что после его постройки в 1905-1917 годах по просьбе хозяев здание расписал неизвестный художник. Он символически изобразил четырех евангелистов, херувима, Святого Георгия и погонщика гусей. В 1930-е хозяев дома раскулачили, избу отдали многодетной семье из села Поповка. В 2000-х владельцы построили себе новое жилье и переехали, оставив дом без ухода. В 2010-м специалист по народной росписи Юлия Терехова узнала о Доме со львом во время научной конференции в СГУ.

В 2012 году дом получил грант Благотворительного фонда Владимира Потанина. Были созданы сайт музея, экспозиция с аудиогидом, информационные стенды. В 2014 году команда выиграла грант фонда Тимченко на возведение рядом с музеем культурного центра «Новый дом». В 2017 году стало понятно, что износ «Дома со львом» составляет 65 процентов. Сотрудники музея объявили сбор средств на реставрацию на портале Planeta.ru. Собрать удалось порядка 700 тысяч рублей. К работе приступили реставраторы ООО «Нагель». В 2018 году собрать 190 тысяч рублей на реставрацию помог блогер Илья Варламов. Тогда же команда добилась поддержки из Фонда президентских грантов в размере порядка 2,5 млн рублей.

Весь год в «Доме со львом» работали реставраторы, которые занимались восстановлением церквей в Вологодской области, терема в Асташово и крепости Форт-Росс в Калифорнии. Кроме укрепления конструкции дома, они вернули фасаду былой декор и цвет. Реставрация закончится в ноябре, по словам архитектора-реставратора Антона Мякишева.

Чтобы не навредить росписям, пришлось искать нестандартные решения реконструкции дома. По словам специалиста, есть несколько методов реставрации деревянных объектов. «Первый способ – метод полной переборки. Все разбирается, маркируется, потом собирается. Но внутри дома – роспись, выполненная на срубе. Росписи пришлось бы консервировать… В случае применения такого метода вероятность повредить роспись высока. Мы могли бы потерять больше, чем сохранить. Поэтому мы решили поднять сруб методом лифтинга, так, как придумали в Норвегии и Швеции. Домкраты прикрепляются к зданию, оно поднимается, и конструкция постепенно перебирается снизу. В августе 2018 года мы сняли обшивку, цоколь, законсервировали наличники. Мы узнали, что стены внутри здания хорошо сохранились, так как были покрыты краской. Но снаружи дерево разрушилось до середины столба. Материал дома – ель. Девятиметровое дерево разрезали и привезли из Вологодской области», – рассказал Антон Мякишев.

Сейчас домик выглядит немного пестро – есть там элементы, которые покрыты свежей краской (цоколь, части декора), а есть то, что сохранилось в первозданном виде, словно фортепианная клавиатура перемежаются старые серые и новые светло-желтые брусья стен.

Юлия Терехова говорит, что в целом на восстановление дома ушло около 3,5 млн рублей: «Основная цель реставрации – привести в порядок внутреннюю конструкцию, заняться тем, чего не видно. К счастью, дом не имеет статуса объекта культурного наследия. Это спасло нас от постоянных согласований и растягивания сроков реставрации».

Стоит отметить, что в Поповке живет 280 человек – как в одном подъезде стандартной московской 12-этажки. Поповские знают всех своих наперечет – что, как, когда с кем случалось. Естественно, каждый может показать гостям дорогу к «Дому со львом» – единственные указатели ведут к нему по запыленным улочкам, которые не знали асфальта.

Реставраторы Антон Мякишев и Артем Чередник делали акцент на бережном восстановлении дома, останавливая волонтеров в их желании «сделать красиво», улучшить. Красили раньше, как выяснилось, только лицо дома – то, что видно с улицы.

Команде «Дома со львом» многое удалось сделать – есть аудиогид, музей принимает гостей, работает сайт музея lion-house.ru. А еще в Поповке появилась «культурка» – выстроенный рядом с музеем культурный центр, который уже получил неофициальное название «Дом со звездами».

Итог волонтерского лагеря сентября, по словам Юли Тереховой, такой: «Школьники из Хвалынска хотят остаться в культурном центре ночевать, обещают спросить родителей. Волонтёры в восторге от ночевки на матах в огромном пустом клубе и от возможности покрасить фасад, балансируя на лесах. Местные жители выстроились в очередь за остатками стройматериалов и повышают посещаемость музея. Местный пчеловод делает про свою пасеку страничку в контакте. Учителя из Хвалынска собираются в Петербург. У нас самые профессиональные и самые красивые реставраторы в России».

В ноябре на открытие «Дома со львом» намерены приехать многие. По словам его реставраторов, это не просто дом – это история про то, что любить свою страну и ее историю можно вот так – делая важное доброе дело. Вне времени…

Саратов, Анастасия Смирнова

Саратов. Другие новости 23.09.19

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