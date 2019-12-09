В США художник съел инсталляцию, оцененную в 120 тысяч долларов

В художественной галерее в Майами-Бич американский деятель искусства съел банан, который был частью работы итальянского художника. Инсталляция стоила 120 тысяч долларов.

Как сообщает The New York Times, работа «Комедиант» является образцом современного искусства и представляет собой закрепленный серебристой клейкой лентой на белой стене банан. Автор – итальянец Маурицио Каттелан. Ранее три версии инсталляции были проданы по цене 120-150 тысяч долларов.

Американский художник Дэвид Датуна отклеил от стены и съел банан на выставке Art Basel, которая проходила в Майами-Бич в период с 5 по 8 декабря. Видео своего поступка он выложил в соцсети, поблагодарив Каттелана за его искусство.

Руководство галереи поспешило заявить, то Датуна никак не навредил работе итальянского коллеги, потому что Каттелан продает не конкретный фрукт, а саму идею. Банан же каждый раз заменяется по мере надобности.

Нью-Йорк, Служба информации РИА «Новый День»

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