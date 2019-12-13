Кинокритики назвали лучшего режиссера десятилетия

По мнению членов Голливудской ассоциации кинокритиков, канадец Дени Вильнев стал главным режиссером десятилетия. Награду кинодеятель получит в январе.

«Мы с гордостью сообщаем о том, что Дени Вильнев получит награду «Кинорежиссер десятилетия» на нашей церемонии, которая состоится 9 января 2020 года. Невероятная фильмография Вильнева включает в себя такие картины, как «Пожары», «Пленницы», «Прибытие», «Убийца» и «Бегущий по лезвию 2049»», – сообщается в твиттере организации.

Вильнев был номинирован на «Оскар» дважды – в 2017 году за картину «Прибытие» и в 2011 за «Пожары». Однако заветную статуэтку так и не получил.

В прошлом году его включили в список 30 кинематографистов, не снявших за свою карьеру ни одного провального фильма.

Лос-Анджелес, Служба информации РИА «Новый День»

Лос-Анджелес. Другие новости 13.12.19

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