Объявлены номинанты на премию «Оскар»: российские киноработы снова остались вне списка

Американская Академия кинематографических искусств и наук обнародовала список номинантов на престижную премию «Оскар». В шорт-лист не вошли российские фильмы, а главные награды наверняка достанутся известным лентам, которые уже стали лауреатами других известных кинопремий.

Статуэтку за лучший фильм будут оспаривать фильм «Форд против Феррари» Джеймса Мэнголда, «Ирландец» Мартина Скорсезе, «Джокер» Тодда Филлипса, «Кролик Джоджо» Тайка Вайтити, «Маленькие женщины» Греты Гервиг, «Брачная история» Ноа Баумбаха, обладатель премии «Золотой Глобус» в номинации «Лучший драматический фильм» «1917» Сэма Мендеса, «Однажды… в Голливуде» Квентина Тарантино и «Паразиты» Пон Чжун Хо.

За звание лучшего режиссера соперничают Квентин Тарантино, Мартин Скорсезе, Сэм Мендес, Пон Чжун Хо и Тодд Филлипс.

Статуэтку в номинации «Лучший актер» могут получить Антонио Бандерас за роль в ленте «Боль и слава»), Леонардо ДиКаприо («Однажды... в Голливуде»), Адам Драйвер («Брачная история»), Хоакин Феникс («Джокер») и Джонатан Прайс («Два Папы»).

Лучшей актрисой может стать Скарлетт Йоханссон за роль в фильме «Брачные истории», Синтия Эриво («Гарриет»), Шарлиз Терон («Скандал»), Рене Зеллвегер («Джуди») или Сирша Ронан («Маленькие женщины»).

В номинации «Лучший мультфильм» представлены «Как приручить дракона 3», «Я потерял свое тело», «Клаус», «Потерянное звено», «История игрушек 4».

Категория «Лучший иностранный художественный фильм» вновь осталась без российского представительства. Шансы получить премию остаются у польской ленты «Тело Христово», фильма «Страна меда» (Северная Македония), «Отверженных» (Франция) и южнокорейских «Паразитов».

В шорт-листе номинации «Лучший короткометражный анимационный фильм» не оказалось мультфильма «Он не может жить без космоса» режиссера Константина Бронзита. В списке номинантов значатся ленты «Дочь» Дарьи Кащеевой, «Волосы любви» Мэттью Черри и Карен Руперт Толивер, «Китбулл» от Розаны Салливан и Кэтрин Хендриксон, «Незабываемый» Бруно Колле и «Сестра» Сыци Сонг.

В числе российских работ, которые не попали в шорт-лист, оказались также фильм Кантемира Балагова «Дылда» и документальная лента Виктора Косаковского «Акварель».

92-я церемония вручения самой престижной награды в сфере киноискусства пройдет в феврале в театре Dolby в Голливуде.

Лос-Анджелес, служба информации РИА «Новый День»

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