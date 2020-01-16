Лувр стал самым посещаемым музеем мира в 2019 году. В нем побывало 9 миллионов 600 тысяч посетителей. Однако рекорд предыдущего года – более 10 миллионов гостей – ему побить не удалось. Как сообщают «Евроньюс», во многом причиной тому стали забастовки, проходившие в конце года в Париже. В 2019-м около 25% посетителей Лувра составили французы. А большинство иностранных гостей прибыли из США, Китая и стран Евросоюза – Испании, Германии, Италии и Великобритании.

В пятерку самых посещаемых музеев мира помимо Лувра входят: Национальный музей естественной истории в Вашингтоне, Национальный музей Китая в Пекине, Национальный музей воздухоплавания и астронавтики – также в Вашингтоне, и Британский историко-археологический музей в Лондоне.

Париж, служба информации

Париж. Другие новости 16.01.20

«Три сестры» – МХАТ имени Горького возвращает великий спектакль зрителю. / Уникальный археологический памятник Зауралья откроют для туристов. / Для ямальцев оборудуют 30 крещенских купелей. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»