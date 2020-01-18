Российский мультфильм «Маша и Медведь», вышел на рынок материкового Китая и будет транслироваться на платформе Xigua.

Мультсериал является одним из самых просматриваемых роликов на YouTube и вошел в список рекордов Гиннесса по числу просмотров одного эпизода – 3,3 миллиарда.

На создание каждого 7-минутного эпизода уходит от 6 до 9 месяцев, авторы используют трехмерную анимацию и рендеринг, что позволяет добиться высокого качества изображения. В 2015 году сериал «Маша и медведь» получил «Оскар» в анимационной индустрии – премию Kidscreen Awards в номинации Best Animation.

Выход мультсериала на китайский рынок является важным признаком культурных инноваций и культурного обмена между Китаем и Россией, отмечает Жэньминь жибао:

«Благодаря эксклюзивной трансляции мультфильма на платформе Xigua, в период китайского Нового года дети и родители Китая смогут насладиться теплой атмосферой, которой пропитан этот российский мультипликационный шедевр», – пишет китайское издание.

На китайском сайте «Доубань» мультсериал набрал 9,6 балла.

На сегодняшний день анимационный цикл «Маша и медведь» переведен на 25 языков и транслировался в более чем 100 странах и регионах.

Пекин, Игорь Юров

Пекин. Другие новости 18.01.20

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