Грузчики разбили рояль известной пианистки стоимостью 200 тысяч долларов

Всемирно известная пианистка-виртуоз Анджела Хьюитт лишилась своего любимого рояля. Инструмент стоимостью почти 200 тысяч долларов разбили во время перевозки.

Об инциденте сообщила сама артистка. Хьюитт записывала в Берлине фортепианные вариации Бетховена для своего следующего альбома. Когда работа была завершена, в студию зашли грузчики и сообщили, что разбили концертный рояль Fazioli. Хьюитт с 2003 года записывала выступления в Европе, играя на этом инструменте.

Осмотревшие сломанный инструмент эксперты утверждают, что он не подлежит восстановлению.

«Я обожала свой рояль. Он был моим лучшим другом, моим компаньоном. Мне нравилось его звучание, когда я записывала, давая мне возможность сыграть так, как я хотела», – написала пианистка на своей странице в Facebook.

Итальянский бренд Fazioli выпускает элитные пианино и рояли, которые производятся вручную. Всего фирма делает около 150 инструментов в год.

Берлин, Зоя Осколкова

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