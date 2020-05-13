Известный режиссер не хочет переносить премьеру своего фильма из-за пандемии

Кристофер Нолан отказался переносить премьеру своего фильма «Довод» из-за коронавируса. Об этом сообщает Independent.

Нолан уверен, что к назначенной дате – 17 июля – большинство стран снимут ограничения на работу кинотеатров. Более того, режиссер считает, что кинозалы откроются его картиной, поэтому настаивает на сохранении даты премьеры.

Ранее глава крупнейшей британской сети кинотеатров Vue Cinemas заявил, что обсуждает с властями возможность открытия кинозалов в середине июля при условии соблюдения зрителями социальной дистанции.

Многие киностудии перенесли премьеры ожидаемых лент на осень. Пришлось отложить показ нового фильма о Джеймсе Бонде «Не время умирать», а также очередной части франшизы «Форсаж». Disney приостановила съемочный процесс нескольких картин. По словам аналитиков, из-за пандемии киноиндустрия не досчитается около 20 млрд долларов.

Лондон, Зоя Осколкова

Лондон. Другие новости 09.05.20

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