Каждый восьмой музей в мире может навсегда закрыться из-за пандемии

13% всех музеев мира могут не продолжить работу после пандемии коронавируса. Об этом предупредили эксперты ЮНЕСКО и Международного совета музеев.

Знаменитые музеи в Париже, Амстердаме и Вене, которые входят в Сеть европейских музейных организаций (NEMO), заявили о потере до 80% дохода из-за ограничений, введенных для борьбы с распространением инфекции. При этом у музеев нет средств, чтобы переоборудовать залы, например, для соблюдения дистанции между посетителями.

По словам замгендиректора ЮНЕСКО по культуре Эрнесто Оттоне, подобное происходит впервые в истории и организациям будет крайне трудно выйти из этого кризиса. Оттоне призвал мировую общественность поддержать музеи и активно посещать их после открытия.

Власти стран, где постепенно снимаются ограничения, связанные с пандемией, разрешают открывать и музеи, которые были закрыты для посещения около двух месяцев. Многие культурные организации устраивали виртуальные туры и экскурсии, чтобы не терять связи с посетителями.

Париж, Зоя Осколкова

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