Жители Норвегии нашли могилу викинга под своей спальней

В Норвегии пара обнаружила могилу викинга в ходе ремонта в доме. Теперь под их спальней ведутся раскопки. Об этом сообщает NRK Nyheter.

Дом в пригороде Буде округа Нурланд принадлежал семье на протяжении нескольких поколений. Живущая в нем пара решила утеплить пол в спальне. Когда они сняли доски, то обнаружили насыпь из камней, под которой лежал железный топор и стеклянная бусина.

Тогда жильцы обратились в ведомство, которое отвечает за культурное наследие страны. Прибывшие на место археологи продолжили разбирать насыпь и нашли железную стрелу. По мнению ученых, именно эта находка указывает на то, что место является могилой викинга.

Предположительно захоронение было сделано в Х веке, что относит его к поздней эпохе викингов. Археологи заявляют, что это первый случай на их памяти, когда могилу нашли прямо под жилым домом.

Осло, Зоя Осколкова

Осло. Другие новости 27.05.20

Часть памятника «Фабрика-кухня» на Уралмаше может рухнуть после пожара (ФОТО). / Новый горельеф на Плотинке покажет историю Екатеринбурга 1980-х – 2000-х годов. / Дома актеров по всей России остались без помощи из-за формальностей: ОКВЭДы не позволяют получить деньги. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»