Скончался известный композитор Эннио Морриконе

В Италии умер выдающийся композитор, лауреат многих премий Эннио Морриконе. Несколько дней назад 91-летний музыкант упал и сломал ногу. Об этом сообщает агентство ANSA.

Морриконе скончался ночью 6 июля в клинике в Риме. Несколько дней назад он упал и был госпитализирован. Врачи диагностировали перелом бедренной кости.

Семья композитора сообщила, что он передал слова благодарности своим поклонникам и поблагодарил их за поддержку, которая была для него вдохновением на протяжении всей жизни.

Эннио Морриконе написал музыку более чем к 400 фильмам и телесериалам, снятым киностудиями Италии, Испании, Франции, Германии, России и США. Кинокомпозитор был шесть раз номинирован на «Оскар» и получил две статуэтки. Кроме того, он удостаивался множества музыкальных премий, в том числе «Грэмми».

Рим, Зоя Осколкова

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