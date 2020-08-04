Кольчужные трусы и пол из костей: музеи мира устроили баттл на лучший экспонат

В связи с пандемией коронавируса музеи мира были вынуждены закрыться для посетителей. Тогда сотрудники культурных учреждений решили привлечь внимание к экспонатам, демонстрируя самые интересные из них в интернете.

Первым онлайн-баттл в твиттере запустил Йоркширский музей. Сначала все конкурсы имели тематику, но затем хэштегом #CuratorBattle стали помечать самые необычные экспонаты, пишет портал 360tv.

Йоркширский музей опубликовал пост с англосаксонским шлемом VIII века. Cотрудники сообщили, что такие же шлемы носили члены Нортумбрийской королевской семьи.

Британский национальный музей оружия и доспехов в ответ запостил изображение нижнего белья рыцарей. «Мы можем показать бесценные доспехи, потрясающие мечи, но посетители возвращаются каждый год ради пары трусов из кольчуги, которые носили рыцари», – говорится в сообщении музея.

Кроме того, большой интерес у посетителей вызывает носок викинга, возраст которого историки оценивают в тысячу лет. Носок хранится в Jorvik Viking Centre.

В музее истории Оксфорда показали странное напольное покрытие 1600-х годов. Дело в том, что пол сделан из обломков костей. По словам сотрудников, британцы с ума сходят от этого экспоната. Такие полы были обнаружены в домах по всей стране.

Лондон, Зоя Осколкова

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