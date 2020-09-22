«Тарантино от театра»: Пермь готовится стать центром творчества ирландского драматурга МакДонаха

Пермский театр «У Моста» вновь открывает границы между странами и континентами, приглашая ценителей тонкой и удивительной драматургии на IV Международный фестиваль Мартина МакДонаха, который пройдет с 1 по 7 октября 2020 года.

Как отмечают организаторы театрального форума, пермский фестиваль – единственный в мире, посвященный театральной стороне творчества культового кинорежиссера и драматурга Мартина МакДонаха, которого называют «настоящей сенсацией Европы!», «чудом современной сцены» и «Тарантино от театра». По замыслу художественного руководителя театра «У Моста» Сергея Федотова, открывшего МакДонаха России и поставившего восемь его пьес на сцене своего театра, с 2014 года своими версиями трактовок произведений великого ирландца делятся на площадках фестиваля в Перми театры со всего мира.

В 2020 году в Перми свои спектакли представят театр под руководством Армена Джигарханяна (Москва), Ночной театр (Санкт-Петербург), Государственный русский театр Удмуртии (Ижевск), театр «Станиславский.com» (Чебоксары), Хакасский национальный драматический театра им. А.М. Топанова (Абакан), «Один театр» (Краснодар), Театр «Кот» (Воронеж), Ирбитский драматический театр им. А.Н. Островского (Ирбит), Лаборатория современной драматургии (Ялта), Воркутинский драматический театр им. Б.А. Мордвинова (Воркута), театр «The Театр» (Уфа).

Также планируют приехать актеры Минского областного драматического театра (Белоруссия, Молодечно) и украинского театра-студии «Серебряный остров» (Киев). В онлайн-формате свои спектакли по пьесам МакДонаха представят театры из европейских стран: ирландский «St. Patrick's drama group» (Уэстпорт), испанские «T.A.P.A.S teatro» и (Севилья) «Teatro PezKao» (Сарагоса), голландский «Orange Theatre» (Амстердам), эстонский «Tammsaare Teater» (Таллин), итальянский «ariaTeatro» (Тренто).

Всего в программе фестиваля будут представлены 24 спектакля, поставленных по пьесам ирландского драматурга, в исполнении 12 российских театров и восьми – из зарубежных стран.

В день открытия фестиваля театр «У Моста» также представит премьеру первой в России постановки пьесы ирландского писателя Джона Б. Кина «Поле», а в дни фестиваля «У Моста» традиционно покажет свои лучшие постановки по пьесам Мартина МакДонаха.

В рамках фестиваля пройдут встречи с труппами театров, практические занятия с участием приглашённых театральных критиков, мастер-классы и творческие лаборатории для актёров и режиссёров, круглые столы и дискуссии.

IV фестиваль Мартина МакДонаха проводится при поддержке Министерства культуры Пермского края и Департамента культуры и молодёжной политики администрации города Перми. Организаторами мероприятия являются ГКБУК «Центр по реализации проектов в сфере культуры» и пермский театр «У Моста».

Более подробная информация о фестивале – здесь >>>

Пермь, Светлана Антонова

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