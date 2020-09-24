Два театра в Перми закрываются на две недели из-за коронавируса у сотрудников

Пермский театр оперы и балета приостанавливает работу на две недели с 25 сентября, сообщается на сайте культурного учреждения. Решение принято в связи выявлением в театре двух случаев заражения коронавирусной инфекцией, также у нескольких сотрудников диагностированы сезонные ОРВИ.

В период карантина сотрудники администрации будут работать удаленно, а артисты займутся самоподготовкой и занятиями на дому, пояснили в театре. За это время будет проведена дезинфекция всех помещений театра.

В числе заразившихся коронавирусом оказался гендиректор театра Андрей Борисов. Главный дирижер театра Артем Абашев сдал тест на Covid-19 и ждет результатов.

В театре отметили, что премьерные показы балетов «Шут» и «Рококо», намеченные на 3 и 4 октября, состоятся позже.

Добавим, что с четверга, 24 сентября, также на две недели приостановил работу пермский Театр-Театр – четыре сотрудника театра заразились коронавирусом. Всем остальным работникам предстоит пройти тестирование на Covid-19.

Ранее сегодня стало известно, что два ведущих театра Башкирии отменяют спектакли из-за коронавируса у актеров. Речь идет о Башкирском театре оперы и балета и Национальном молодежном театре, сообщает utv.ru. Постановки переносятся на октябрь.

Пермь, Наталья Петрова

Пермь. Другие новости 24.09.20

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