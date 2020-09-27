В Москве от сердечного приступа скончался актёр из «Антикиллера»

В Москве умер актёр Никита Логинов. Предварительная причина – сердечный приступ. На момент кончины актёру было 56 лет. По данным 5-tv.ru Логинову стало плохо в воскресенье на выходе из московского театра «Около дома Станиславского», в котором Логинов был руководителем художественно-постановочной части.

Никита Логинов снимался в таких картинах, как «Антикиллер», «Московская сага», «Последний мент», «Адвокат-9», «Москва. Три вокзала», «Пятая стража» и т.д.

Москва, Елена Васильева

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