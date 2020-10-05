Пермский фестиваль МакДонаха «в маске» уже на «экваторе»

Четвертый международный театральный фестиваль Мартина МакДонаха в Перми, несмотря на эпидемиологические ограничения, заново открыл творчество знаменитого ирландского драматурга. Как подчеркивают организаторы, спектакли проходят с соблюдением всех мер безопасности: половину мест в залах заняли картонные версии актеров любимой пермяками труппы театра «У Моста», чтобы обеспечить требования социальной дистанции.

В Пермь спектакли привезли 20 театров – из Москвы, Санкт-Петербурга, Ижевска, Чебоксар, Абакана, Краснодара, Воронежа, Ирбита, а также Ялты, Воркуты и Уфы. Участники фестиваля из Ирландии, Испании, Голландии, Италии, Эстонии, Украины и Белоруссии представляют свои спектакли в онлайн-формате.

Одной из ярких постановок стал спектакль открытия фестиваля – «Сиротливый Запад» в современной и «самой российской» трактовке Сергея Виноградова (Московский театр под руководством А. Джигарханяна). Братья Вален и Колмен носят пацанский «Абибас», спортивные шапчонки, пьют самогон вместо виски, не хватает только «семок», вместо чипсов, и, может быть, смартфонов в руках, чтобы картинка окончательно приобрела колорит нынешнего времени. Как отмечают театралы, на самом деле это весьма своеобразный «макдонаховский» интертекст. Даже шахматная доска на стене – прямая иллюстрация той партии, в которую играют герои по завещанию отца Уэлша. Утопившийся священник просил братьев вспомнить все свои грехи в отношении друг друга. И братья даже покаяние превращают в состязание, не уловив глубины происходящего, так и оставшись детьми.

Фестиваль продлится до 7 октября.

Пермь, служба информации РИА «Новый День»

Пермь. Другие новости 05.10.20

Потери концертной отрасли из-за пандемии оценили в 30 млрд рублей. / Архитекторы раскритиковали идею передать реставрацию строителям. / 68-летний Стивен Сигал рассказал, как держит себя в форме: «Главное – это дисциплина» (ФОТО). Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»