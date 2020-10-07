Умер легендарный гитарист Эдди Ван Хален

Легендарный гитарист Эдди Ван Хален, сооснователь хард-рок-группы Van Halen, умер от рака в возрасте 65 лет. Об этом сообщил его сын в Twitter.

Американо-голландский рокер считается одним из лучших гитаристов на планете. В 2011 году журнал Rolling Stone признал его седьмым лучшим гитаристом в истории человечества. Ван Хален продал более 80 миллионов альбомов по всему миру.

Уроженец Амстердама (родился 26 января 1955 г.), Ван Хален вместе с семьей переехал в Пасадену, Калифорния, США, в 1962 г., и еще подростком вместе со своим братом-барабанщиком Алексом основал рок-группу. Еще до того, как был сформирован Van Halen, Ван хален играл в коллективах Broken Off Combs, The Space Brothers и Mammoth Chammoth. По его словам, наибольшее влияние на Эдди оказали Эрик Клэптон и гитарист Брайан Мэй из группы Queen.

Van Halen были сформированы в 1972 году в Пасадене под названием Mammoth, нынешнее название они носят с 1974 года. Их первый альбом 1978 года Van Halen стал хитом: только в США было продано десять миллионов копий. Гитарное соло Ван Халена в «Eruption» считается одним из самых важных в истории рок-музыки.

Еще одним успехом стал альбом «1984» с хитом Jump. В последующие годы, помимо записи и выступления в Van Halen, Эдди также сотрудничал с Майклом Джексоном и Куинси Джонсом.

В 2001 году Эдди Ван Хален сообщил, что у него рак языка и тяжелый артрит, из-за которого он не мог играть. Он также боролся с алкоголизмом и наркозависимостью. В 2007 году группа Van Halen почти в своем первоначальном составе и с певцом Дэвидом Ли Ротом отправились в совместный тур по Северной Америке после более чем 20-летнего перерыва. Через пять лет группа выпустила новый альбом A Different Kind Of Truth и снова гастролировала. Еще один тур, последний, состоялся в 2015 году.

Пасадена, Елена Васильева

Пасадена. Другие новости 07.10.20

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