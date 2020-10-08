МакДонах выиграл в Перми: Гран-при фестиваля получил театр из Ирбита

В Перми подведены итоги IV Международного фестиваля Мартина МакДонаха, который стал традиционным по инициативе театра «У Моста» и его художественного руководителя, заслуженного артиста РФ Сергея Федотова. На сценических площадках в течение недели шли мрачные комедии и притчи знаменитого ирландского драматурга, которого называют «Тарантино от театра».

В общей сложности было представлено 24 спектакля театров из России, а также ближнего и дальнего зарубежья, в том числе Ирландии, Испании, Голландии, Италии, Эстонии, Украины и Белоруссии. Участники из других стран прислали видеоверсии своих постановок. Среди российских участников – театр под руководством Армена Джигарханяна (Москва), Ночной театр (Санкт-Петербург), Государственный русский театр Удмуртии (Ижевск), театр «Станиславский.com» (Чебоксары), Хакасский национальный драматический театра им. А.М. Топанова (Абакан), «Один театр» (Краснодар), Театр «Кот» (Воронеж), Ирбитский драматический театр им. А.Н. Островского (Ирбит), Лаборатория современной драматургии (Ялта), Воркутинский драматический театр им. Б.А. Мордвинова (Воркута), театр «The Театр» (Уфа).

По итогам недельного театрального марафона Гран-при фестиваля был присужден Ирбитскому драматическому театру им. А.Н. Островского за спектакль «Красавица из Линэна» режиссера Сергея Федотова.

Дипломы лауреатов фестиваля вручены:

Лучшая женская роль: Женский дуэт – Дина Эйрих (Морин Фолан) и Оксана Иванова (Мэг Фолан) в спектакле «Красавица из Линэна», Ирбитский драматический театр им. А.Н. Островского (Россия, Ирбит)

Лучшая мужская роль: Михаил Железнов (Вален Коннор) в спектакле «Сиротливый Запад», Театр под руководством Армена Джигарханяна (Россия, Москва)

Лучшая женская роль второго плана: Джина Лампрелл (Gina Lamprell) – Тупольски – в спектакле «Человек-подушка», Orange Theatre (Нидерланды, Амстердам)

Лучшая мужская роль второго плана: Эли Торн (Eli Thorne) – Михал – в спектакле «Человек-подушка», Orange Theatre (Нидерланды, Амстердам)

Дебют: Ночной театр (Россия, Санкт-Петербург), «Безрукий из Спокэна»

Специальный приз президента фестиваля: Роман Смирнов (Коулмен) – Театр «Станиславский.com» (Россия, Чебоксары), «Сиротливый Запад»

Специальный приз жюри: Минский областной драматический театр (Беларусь, Молодечно) – за спектакль «Королева красоты из Линэна»

Специальный приз жюри: Хакасский национальный драматический театр им. Топанова (Россия, Абакан) – за спектакль «Калека с острова Инишмаан»;

Специальный приз жюри: «the Театр» (Россия, Уфа) – за спектакль «Человек-подушка»

Специальный приз жюри: St. Patrick's Drama Group (Ирландия, Уэстпорт) – за спектакль «Королева красоты из Линэна»

Специальный приз жюри: Teatro PezKao (Испания, Сарагоса) – за спектакль «Человек-подушка»

Специальный приз жюри: Оксана Ковалёва (Морин Фолан) в спектакле «Королева красоты», Воркутинский драматический театр им. Б.А. Мордвинова (Россия, Воркута)

Специальный приз жюри: Василий Скиданов (Вэлин) в спектакле «Сиротливый Запад», Пермский театр «У Моста» (Россия, Пермь)

Специальный приз жюри: Марина Шилова (Мэриджонни Рафферти) в спектакле «Череп из Коннемары», Пермский театр «У Моста» (Россия, Пермь)

Специальный приз жюри: Сергей Мельников (Марвин) в спектакле «Безрукий из Спокэна», Пермский театр «У Моста» (Россия, Пермь)

Пермь, служба информации РИА «Новый День»

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