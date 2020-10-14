Бизилика Сакре-Кер получит статус памятника

Один из самых знаковых памятников Парижа, наконец, будет признан таковым по закону. Процедура официального признания Базилики Святого Сердца (18-й округ) историческим памятником была начата во вторник, 13 октября, по инициативе Регионального управления по делам культуры (Драк) Иль-де-Франс и в партнерстве с городом Париж.

«Сакре-Кер – один из символов Парижа. Это самое посещаемое здание в столице со времен пожара в Нотр-Дам. Но, как ни удивительно, он не охраняется как исторический памятник, что свидетельствует о медленном признании архитектуры XIX века », – объясняет Лоран Ротурье, региональный директор по культурным вопросам Иль-де-Франс, которую цитирует «Фигаро».

Во вторник, 13 октября, проект был рассмотрен региональной комиссией по наследству и архитектуре (CRPA) Иль-де-Франс, которая вынесла единогласное положительное заключение о внесении надписи под исторические памятники и выдала единогласно пожелание о классификации в качество памятника. Следующие шаги: изучение этого пожелания до июня 2021 года Национальной комиссией по наследию и архитектуре (CNPA), затем выдача соответствующего постановление министром культуры.

Отнесение к историческим памятникам зданий, сохранение которых представляет «общественный интерес» с точки зрения истории и искусства, отличается от регистрации в качестве исторических памятников – это менее важный статус. С 2012 года 18 парижских церквей находятся под защитой как исторические памятники: шесть зарегистрированных, двенадцать классифицированных.

Инициатива о присвоении Сакре-Кер статуса памятника появилась в связи с тем, что в прошлом году базилика отметила столетнюю годовщину своего освящения. После публичного конкурса, выигранного архитектором Полем Абади в 1874 году, в 1875 году был заложен фундамент здания. Базилика Сакре-Кер была открыта в 1891 году, но строительство ее колокольни было завершено гораздо позже, в 1914 году. Сегодня ежегодно ее посещает порядка 10 миллионов человек.

Париж, Елена Васильева

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