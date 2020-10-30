Популярная музыка деградирует на протяжении полувека

Специалисты пришли к выводу, что популярная музыка деградирует. Исполнители используют давно известные приемы, которые нравятся большинству людей.

Исследование провели ученые из Института искусственного интеллекта в Барселоне. Они выяснили, что гармоническая сложность популярных музыкальных композиций снижалась в период с 1955 по 2010 год. Музыканты стали использовать меньше разных нот и инструментов.

«Сотни и тысячи исполнителей применяют один и тот же переход от пятой ступени мажорной гаммы к третьей, а затем обратно к пятой. И чаще всего этот прием сопровождается словами «Вау, вау». Этот простой пример показывает степень деградации, характерную для современной популярной музыки», – говорят испанские исследователи.

По словам ученых, упростилась не только музыка, но и тесты песен, с каждым годом они становятся все более примитивными.

Барселона, Зоя Осколкова

Барселона. Другие новости 30.10.20

Главный дирижер Михайловского театра Александр Ведерников стал жертвой коронавируса. / «Сансара», Lumen, «Пиковая дама» без слов и спектакль с Макэвоем – Weekend (18+). / В Екатеринбурге откроют выставку, заменяющую сеанс у психотерапевта: посетители пройдут по залам своих фобий. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»