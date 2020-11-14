Меладзе призвал артистов бойкотировать новогодние программы

Певец Валерий Миладзе призвал коллег по цеху отказаться от съемок в новогодних передачах.

«Спектакли, концерты и другие массовые мероприятия отменены до 15 января. Все артисты, музыканты, техники, промоутеры и т. д. сидят без работы, без средств к существованию уже 8 месяцев. И это никого не волнует, – написал певец в Instagram. – При этом ежедневно 3 млн людей в Москве спускаются в метро, не соблюдая дистанции и правил карантина. [...] И когда запрещены все мероприятия, миллионам зрителей не остаётся ничего, кроме просмотра развлекательных программ по телевизору. А представьте, если вы включаете телевизор в новогоднюю ночь, а там нет ни новогоднего огонька, ни музыкальных, ни развлекательных программ.

Если наша работа запрещена ограничительными мерами, то нам запрещено принимать участие и в новогодних съемках. Думаю, было бы правильным придерживаться этих правил, и всем артистам отказаться от съемок в новогодних программах.

Может, тогда кто-то заметит, что есть целая отрасль, в которой десятки тысяч людей лишены работы уже в течении многих месяцев».

Это заявление вызвало большой резонанс. И чуть позже, в интервью изданию «Подъём», Меладзе пояснил, что он лишь высказал свое возмущение:

«Это я гипотетически, честно говоря, закинул удочку. Думаю, что, конечно, этого не произойдёт, и большинство артистов пойдут и будут сниматься, потому что все соскучились по съёмкам. Не только концертов меньше стало, но и общения, и съёмок, и всего.

Но, с другой стороны, мы ж не звери – взять ещё и лишить зрителей новогодних программ и хоть какой-то радости. Мнение одного человека, моё высказывание никоим образом серьёзно ситуацию не поменяет. Конечно же, будут огоньки и всё это».

Между тем, певца поддержал Иосиф Пригожин:

«По существу, Валерий прав, получается такая история, что во всем виноваты артисты, всем дали возможность работать, а артистов отдали на заклание, – цитирует продюсера РИА «Новости». – Когда артисты нужны, они всегда на передовой, ну, так же нельзя. Но, боюсь, что его мало кто поддержит».

А Лев Лещенко предложил коллегам требовать за съемки в новогодних программах гонорар.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 14.11.20

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